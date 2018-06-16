جلاّب: عودة التّجار للنشاط بدءا من يوم غد

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جلاّب: عودة التّجار للنشاط بدءا من يوم غد
بقلم ياسمينة دهيمي

طمأن وزير التجارة السعيد جلاّب اليوم أن السوق الوطنية ستشهد عودة التجار للنشاط بدءا من يوم غد ثالث يوم عيد بطريقة عادية.

وكشف الوزير ل” النهار” خلال جولة قادته إلى العاصمة،  لتفقد التجار في الاسواق والمحلات التجارية، أن نظام المداومة الذي أقرّته مصالحه خلال يومي العيد كان ناجحا.

وأتاح للمواطنين التبضع وشراء ما يحتاجونه من المواد الإستهلاكية بكل أريحية، وهو ما رصده الوزير خلال جولته في ثاني يوم عيد.

يذكر أن الوزارة الوصية فرضت غرامات مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم تصل إلى حد الغلق، في حق كل تاجر يخالف تعليمة المداومة.

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