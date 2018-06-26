جلاّب: مخطط عمل خاص بالتصدير بداية من جانفي 2019

أفاد وزير التجارة السعيد جلاب، أنهم حاليا في المشاورات الرابعة في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات.

وأضاف خلال إشرافه على الإستشارات الوطنية حول استراتيجية التصدير ، أنها تتعلق بأربع قطاعات وتخص السيارات ولواحقها.

الأدوية والمواد الزراعية والغذائية وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإستراتيجية هو استخراج خارطة طريق وحل المشاكل المتعلقة بالتصدير نحو الخارج.

وأضاف الوزير، أنه خلال شهر سبتمبر المقبل سيتم عرض ورقة طريق على الحكومة لإعلان الإستراتيجية الوطنية للتصدير بداية من 2019.

والتي تمتد إلى سنة 2023 والتي ستعرض خلالها الحصيلة النهائية لإستراتيجية التصدير.

مؤكدا أنه خلال شهر جويلية سيتم العمل حول كيفية العمل بالاستراتيجية والميكانيزمات بداية من 2019.

من أجل إخراج الإقتصاد الوطني من تبعية المحروقات