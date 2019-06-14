جلاّب: “مضاعفة عدد التجار المناوبين في عيد الأضحى المبارك”

أكد وزير التجارة السعيد جلاب، أنه سيتم الرفع من عدد الأعوان المناوبين في عطلة عيد الأضحى المبارك مقارنة وعيد الفطر الفارط.

وجاء خلال إجتماع الوزير أمس الخميس بمقر الوزارة، مع الإطارات المركزية والمدراء الجهويين.

وذلك لتقييم برنامجي شهر رمضان ومداومة عيد الفطر المبارك، وكذا تحضيرا للموسم الصيفي ومناوبة عيد الأضحى المبارك.

وشدّد جلاب من خلالها على ضرورة مواصلة عمليات تفريغ المخزون للمواد الإستهلاكية واسعة الإستهلاك ومحاربة المضاربين.

بالإضافة إلى مواصلة تجسيد ما تبقى من برنامج الأسواق الجوارية المتفق عليها في شهر رمضان لتبقى أسواق قارة على مدى السنة.

ويستفيد منها الشباب وخاصة الذين يشتغلون في الأماكن الفوضوية.

التعجيل بتطبيق ما تم الإتفاق عليه مع مختلف الدواوين المهنية التابعة لوزارة الفلاحة لضمان تموين أسواق الولايات الجنوبية.

وخاصة الحدودية بمختلف السلع وخاصة الخضر والفواكه والتي ستستفيد من صندوق الجنوب للتكفل بمصاريف النقل بين الولايات.

ناهيك عن مضاعفة عدد التجار المناوبين فيما يخص عطلة عيد الأضحى المبارك.

ومواصلة العمل التحسيسي مع مختلف الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك.

بالإضافة إلى الإنطلاق في البرنامج الخاص بالعطلة الصيفية وموسم الإصطياف.

وكذا مواصلة الجلسات المفتوحة مع موظفي القطاع والشركاء الإجتماعيين والإستماع لمختلف انشغالاتهم.