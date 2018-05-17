جلاّب: هناك إرتفاع في أسعار “القرعة” و”الطماطم”

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن هنالك وفرة في المنتجات الفلاحية والغذائية، غير أنه تم تسجيل إرتفاع في أسعار منتوج القرعة والطماطم.

وأضاف الوزير خلال زيارته إلى سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك، أن هناك إرتياحية في المنتوجات المعروضة وحتى الأسعار.

غير أنه ما تمت ملاحظته هو ارتفاع في سعر منتوجي القرعة والطماطم، وسيتم إنزال الأعوان إلى الأسواق لمراقبة المخازن.

مشيرا إلى أن الأسعار بالأسواق الجوارية هي نفسها بأسواق الجملة خاصة مع وفرة المنتجات.

مؤكدا في ذات السياق، أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف إنخفاضا ملحوظا بعد مرور 3 أيام.