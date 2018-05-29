جلاّب يجُول أسواق البويرة لقياس حمّى الأسعار في رمضان

قام وزير التّجارة، السّعيد جلاّب، بزيارة ميدانية إلى أسواق العاصمة وضواحيها، لقياس حمّى أسعار الخضر والفواكه التي عرفت ارتفاعا جنونيا منذ حلول شهر رمضان المعظّم.

ويأتي نزول الوزير إلى سوق البويرة اليوم الثلاثاء، كثاني زيارة منذ حلول شهر رمضان لتفقد أسعار السلع المعروضة خلال الشهر الفضيل.

وهذا تجسيدا لسياسة مصالحه المسطرة التي تصبو إلى الحفاظ على إستقرار الأسعار لتمكين المواطنين من اقتناء مستلزماتهم التي تحتاجها مائدة الإفطار.

وتبادل الوزير الحديث مع بعض الباعة والمواطنين، أين تمّ مناقشة ارتفاع سعر الكوسة والطماطم التي لا تزال مستمرة رغم مرور العشر الأوائل من شهر رمضان.