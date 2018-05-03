جلاّب: 9 آلاف عون رقابة لمراقبة مليوني تاجر في رمضان

أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أنه تم تجنيد 9 آلاف عون رقابة عبر مختلف ولايات الوطن مكلفين بمراقبة 2 مليون تاجر.

وأضاف الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

أنه يوجد قرابة 9 آلاف عون رقابة من بينهم 4.866 عون فيمجال مراقبة شروط المنافسة و4.065 عون في مجال قمع الغش ومراقبة الجودة.

مشيرا إلى أن هذا العدد غير كاف أمام وجود مليون و950 ألف تاجر مقيد في السجل التجاري.

وأكد لأعضاء المجلس الذين تساءلوا حول مستوى تكوين هؤلاء الأعوان، أن هذا السلك يضم عددا هاما من خريجي الجامعات.

كما أن الأعوان بمختلف مستوياتهم يستفيدون من تكوين دوري.

وبخصوص البوابة الإلكترونية للقيد في السجل التجاري، أوضح الوزير أنه لابد أولا التفريق بين رقمنة السجل التجاري والتجارة الإلكترونية.

كما أنه تم تسجيل 700 ألف عملية رقمنة للقيد في السجل التجاري لحد الان، مضيفا أنه أعطى تعليمة للمركز الوطني للسجل التجاري.

لتسريع عمليات الرقمنة قصد القضاء على كل محاولات الغش في هذا المجال.