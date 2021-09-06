جلب مليوني جرعة من لقاح كورونا

إستلمت الجزائر مساء أمس الأحد، مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تم إقتناؤها من الصين.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أن طائرة نقل عسكرية، حطت مساء أمس الأحد في القاعدة الجوية بوفاريك، محملة بمليوني جرعة من اللقاح.

هذه العملية التي ستليها عمليات مماثلة لجلب دفعات أخرى من اللقاح، سيتم استلامها خلال الأيام والأسابيع القادمة تدعيما للمنظومة الصحية الوطنية.

وأضاف البيان، أن هذه العملية تؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم للجيش الوطني الشعبي لتلبية نداء الوطن وخدمة الشعب الجزائري في كل الظروف وأداء مهامه الإنسانية على أكمل وجه

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