جلب 100 ألف طفل من الولايات الجنوبية والهضاب العليا لقضاء العطلة بالشمال

كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون أن الحكومة تعمل على جلب أكبر عدد من الأطفال من الولايات الجنوبية لقضاء العطلة الصيفية على مستوى شواطئ البلاد

وأكد دحمون في منشور على صحفته بالفايسبوك بأنه سيتم تسخيل كل الإمكانيات المادية و البشرية و خاصة تلك المتعلقة بالرفع من طاقة المخيمات الصيفية، لاستعاب أكبر عدد من الأطفال

وأضاف دحمون بأنه يتم العمل على جلب أزيد من 100 ألف طفل من الولايات الجنوبية و الهضاب العليا و الولايات الداخلية نحو شواطئ البلاد بالشمال

كما يتم العمل على توفير شروط الإقامة اللائقة بالمخيمات الصيفية و تنظيم موسم الاصطياف