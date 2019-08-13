جلب 100 ألف طفل من الولايات الجنوبية والهضاب العليا لقضاء العطلة بالشمال

الوطني
  • -
  • 0
جلب 100 ألف طفل من الولايات الجنوبية والهضاب العليا لقضاء العطلة بالشمال
بقلم عبد الرحمن سالمي

  كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون أن الحكومة تعمل على جلب أكبر عدد من الأطفال من الولايات الجنوبية لقضاء العطلة الصيفية على مستوى  شواطئ البلاد

  وأكد دحمون في منشور على صحفته بالفايسبوك بأنه سيتم تسخيل كل الإمكانيات المادية و البشرية و خاصة تلك المتعلقة بالرفع من طاقة المخيمات الصيفية، لاستعاب أكبر عدد من الأطفال

وأضاف دحمون بأنه يتم العمل على جلب أزيد من 100 ألف طفل من الولايات الجنوبية و الهضاب العليا و الولايات الداخلية نحو شواطئ البلاد بالشمال

كما يتم العمل على توفير شروط الإقامة اللائقة بالمخيمات الصيفية و تنظيم موسم الاصطياف


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=687905

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com