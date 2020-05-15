جلسات منظمة الصحة العالمية ستعقد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

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جلسات منظمة الصحة العالمية ستعقد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين
بقلم فوزية.م

تعقد منظمة الصحة العالمية جلساتها يومي الاثنين و الثلاثاء المقبلين عن بعد.

كشفت المتحدثة بإسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة شايب، اليوم الجمعة بجنيف، “أن جمعية الصحة العالمية، و بسبب فروق التوقيت بين مختلف مناطق العالم، والتي ستشارك دولها الأعضاء في المنظمة في أشغال الجمعية، ستنطلق ظهر يوم الاثنين القادم على أن تستمر في اليوم الأول حتى منتصف الليل، وذلك بتوقيت وسط أوروبا”.

وقالت شايب أن اليوم الأول “سيشهد اختيار الرئيس الجديد لجمعية الصحة العالمية والذي سيكون من الامريكيتين وفقا للترتيب الجغرافي، وسيتم اختياره بتوافق الآراء”.


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