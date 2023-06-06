جلسة التصويت تتم اليوم.. الجزائر تقترب من افتكاك العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن

تشارك الجزائر هذا الثلاثاء في انتخابات مقاعد العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن. لكونها مرشحة لمنصب عضو غير دائم بالمجلس خلال الفترة 2024- 2025.

أكد المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية، سفيان براح، في تصريح للتلفزيون الجزائريـ أن الجزائر بترشحها لهذه العضوية. وفي حال افتكاكها لها، ستقدم إضافة مهمة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث ذاته “يعيش العالم اليوم فترة من الاضطراب والتجاذب والاستقطاب. يجعل البحث عن الحلول السلمية صعب المنال. ومن هذا المنطلق، الجزائر لديها الكثير ما تقدمه. كونها فاعلا دوليا مسؤولا يعمل على إعلاء القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة..”

كما أضاف أن “الجزائر من الدول التي يشهد لها بمواقفها الثابتة في كل المسائل والقضايا المدرجة. في جدول أعمال مجلس الأمن، وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.”

وتابع قائلا، “الجزائر تأتي أيضا إلى مجلس الأمن بوزن وبتجربة مشهودين بهما في مجال محاربة الإرهاب. إضافة إلى عديد القضايا والنزاعات الدولية. فكل هذه الجوانب الإيجابية تجعل من عضوية الجزائر في مجلس الأمن عضوية تأتي بقيمة مضافة.”

كما أكد خبيران في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر تدخل بكل ثقة غمار الانتخابات. لنيل العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي. برصيد مسار حافل بالنجاحات في تسيير أعقد الملفات عبر المحيط الإقليمي بأبعاده العربية والإفريقية والمتوسطية وحتى على الصعيد الدولي.

كما ثمن الكاتب والمحلل السوري، محمود صالح إنجازات الجزائر على الصعيد الدولي. قائلا ” الجزائر أكثر دولة مؤهلة لنيل العضوية المؤقتة في مجلس الأمن لأنها استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية. أن تحقق إنجازات واضحة وكبيرة، بحيث كانت القمة العربية بالجزائر من أنجح القمم العربية. خاصة بإعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية.”