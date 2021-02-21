جلسة انتخاب لترسيم صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة هذا الأربعاء

ترأسّ صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأحد اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

وخُصّص لتدارس دور مجلس الأمة بهذه المرحلة الدقيقة، في عهد الجمهورية الجديدة التي يُرسي معالمها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.

بما من شأنه تفعيل تكامل العمل المؤسساتي للدولة، وبما يتواءم مع توجيهات رئيس الجمهورية في الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي.

وقد تقرّر خلال الاجتماع، عقد جلسة علنية عامة، يوم الأربعاء تُخصّص للانتخاب من أجل ترسيم صالح ڨوجيل، رئيساً لمجلس الأمة.

وجاء هذا بناءً على الرغبات المعبّر عنها من طرف المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس.

ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، والتجمع الوطني الديمقراطي.