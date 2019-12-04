جلسة ثانية لمحاكمة رؤوس الفساد في قضية مصانع تركيب السيارات اليوم

ستشرع اليوم الأربعاء محكمة سيدي امحمد وفي جلسة ثانية محاكمة رؤوس الفساد في قضية مصانع تركيب السيارات بعد تأجيلها سابقا.

وستنطلق أولى المحاكمات التاريخية العلنية ضد رؤوس الفساد من النظام الفاسد في قضايا تركيب السيارات اليوم الأربعاء.

خاصة وأنه تم تأجيل المحاكمة يوم الإثنين بطلب من هيئة الدفاع التي انسحبت بسبب الظروف غير الملائمة بمحكمة سيدي امحمد.

أما المتهمون فيتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب.

وتمت إحالة ملف الوزراء من المحكمة العليا.

بالإضافة إلى رجال الأعمال على غرار محمد بايري، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز.

كما أن المتهمين يواجهون تهما تتعلق بإعطاء إمتيازات غير مبررة، وإساءة إستغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تبديد المال العام.