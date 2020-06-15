جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء المقبل

سيعقد مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة العنصرية وعنف الشرطة.

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على طلب تقدمت به الدول الإفريقية لعقد جلسة طارئة لمناقشة العنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة بعد الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم إثر مقتل المواطن الامريكي من أصول افريقية جورج فلويد على يد عنصر في الشرطة الامريكية.

حيث تمت الموافقة على اقتراح رئيسة المجلس، إليزابيث تيشي-فيسبيرغر، بعقد جلسة النقاش يوم الأربعاء.

وذلك مع استئناف الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتم إقراره بالإجماع وذلك بعد تعليقها في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.