جلسة عامة غدا لمناقشة النص المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الإثنين، في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة النص المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن هذه الجلسة التي ستنطلق في الساعة التاسعة 9.00 صباحا. ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422. الموافق لـ 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

وستتواصل الأشغال بعد الزوال، باستكمال المناقشة العامة. ثم الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.