جلسة عمل بين بين المدير العام للجوية الجزائرية والوكالات السياحية بالجنوب

عقد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، جلسة عمل مع الوكالات السياحية بالمديرية الجهوية للشركة بورقلة وبعض الولايات المجاورة، لبحث وتعزيز التعاون بين الطرفين .

وحسب بيان للجوية الجزائرية، فقد سمح هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات الشركة، ورئيس الإتحاد الوطني لوكالات السياحة، لكل الاطراف بالحوار والتشاور بهدف تدعيم الشراكة، وتعزيز التعاون، لاسيما عرض وشرح توقعات وتوجهات الوكالات السياحية التي تعتبر الشريك الأول للجوية الجزائرية، وكذا الاستماع إلى انشغالاتهم.

وأوضح المصدر نفسه، أن الاجتماع يهدف إلى الاستفادة من تجارب هذه الوكالات، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها النقل الجوي، خصوصا المنافسة بين شركات الطيران.

وأشار بيان للجوية الجزائرية، إلى أن جلسات العمل مع الوكالات السياحية تسمح بتصور وإقتراح منتجات لفائدة الزبون الجزائري والسواح في منطقة الجنوب.