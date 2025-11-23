جلسة عمل لتحسين القدرات اللوجستية لميناء سكيكدة

قامت المؤسسة المينائية لسكيكدة، تحت إشراف المدير العام بوجمعة سمير، بعقد جلسة عمل مع مصنع متخصص في معدات المناولة الحديثة. لا سيما الرافعات الجسرية من نوع RTG المرتقب اعتمادها على مستوى مشروع نهائي الحاويات الجديد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج استراتيجي شامل يهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية للميناء. عبر تحسين عمليات الشحن والتفريغ وتقليص مدة مكوث السفن. بما يساهم في رفع تنافسية الميناء على المستويين الوطني والدولي.

وتأتي الجلسة تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعي سعيود، الرامية إلى تطوير الموانئ الوطنية وتحسين جودة خدماتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تعوّل على استغلال منشأة الرصيف العام، التي بلغت نسبة تقدم أشغالها 80 بالمائة ضمن مشروع توسعة الميناء البترولي. لتحويلها إلى نهائي للحاويات. حيث تتميز هذه المنشأة بطول الرصيف يبلغ 323 مترا. وعمق مياه الغاطس يقدر بـ 15.4 متر. إضافة إلى مساحة تخزين داخلية تصل إلى 15 هكتاراً.

ومن المرتقب أن يتيح دخول هذه المنشأة الحيوية حيز الخدمة لميناء سكيكدة قدرة معالجة اجمالية تصل إلى 600 ألف حاوية نمطية سنوياً. مما سيشكل دعامة جديدة نحو تطوير قطاع النقل البحري وتحسين الخدمات اللوجستية على مستوى الميناء.

