جلسة عمل مشتركة بين وزارتي البيئة والإنتقال الطاقوي

عقدت اليوم وزيرة البيئة دليلة بوجمعة جلسة عمل مع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور.

وتم التركيز خلال هذا اللقاء على الفرصة الإقتصادية والإجتماعية التي تمنحها مفرغة واد السمار للعاصمة التي تم تحويلها إلى منتزه عمومي.

ويشكل المشروع قطب لتحويل النفايات الى طاقة ، كما يمكن هذا المشروع حسب تصميمه لإنتاج مزج طاقوي من الكهروضوئية و خاصة من النفايات ككتلة حيوية.

تقنيا، فالموقع مزود بتجهيزات معالجة الغاز الحيوي و عصارة النفايات.

يعتبر نموذج واد السمار لتثمين الغازات الحيوية الصادرة من النفايات المحولة إلى طاقة كهربائية مساهمة بذلك الى اقل استعمال للطاقات الأحفورية حسب نمط طاقوي جديد.