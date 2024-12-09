جلسة مباحثات طارئة لمجلس الأمن حول سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في الوقت الذي توالت فيه ردود الفعل الدولية على سيطرة إدارة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق.

وبحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية فإن الاجتماع سيُعقد بطلب من روسيا.

يشار أن المعارضة السورية أسقطت نظام بشار الأسد مع دخولها فجر أمس الأحد إلى العاصمة دمشق وسيطرتها عليها بمعارك محدودة. لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من الحكم.

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