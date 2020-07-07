“جلطي” يُطمئن محبيه بعد إصابته بفيروس كورونا

طمأن الفنان والمغني عبد الرحمن جلطي محبيه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكد أنه غادر المستشفى.

وكشف الفنان جلطي خبر إصابته عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، وقال ” أشكركم إخوتي على الرسائل التي أرسلتموها للإطمئنان على حالتي الصحية”.

وطمأن جلطي كل متتبعيه ومحبيه عن حالته، قائلا ” مرّ الأسوأ، وغادرت المستشفى وأنا في فترة راحة بالمنزل، وسأصور فيديو لأطمئنكم أكثر عن حالتي الصحية”.

وقد شدد صاحب أغنية “حبيت أنا نكبر معاك” على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والنصائح لتفادي الإصابة بالفيروس.