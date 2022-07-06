قناة النهار جلود الأضاحي..من عبء بيئي إلى قيمة إقتصادية بقلم قناة النهار نشر في 06 جويلية 2022 - 16:26 شارك غرِّد أرسل 29 0 جلود الأضاحي..من عبء بيئي إلى قيمة إقتصادية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zzR7t اقرأ أيضا طالع هابط: بعد بث حالة صاحبة مشروع تربية الدواجن بتسمسيلت.. الكناك ترد وتوضح قناة النهار 28 جوان طيب معانا: غراتان الخبز بالبيشاميل 😋سفيرية بالشومبنيون😋 وبودينغ بالشكولاطة 🍫🍫 قناة النهار 20 جوان رئيسة الوفد التونسي: لا فرق بيننا ويبين الجزائريين نحن نلعب في بلدنا الثاني قناة النهار 30 جوان مجـ.رمون يستخدمون شهادات طبية وهمية لتضليل العدالة قناة النهار 01 جويلية صريح جدا: بسبب غلاء المعيشة.. جزائريون يفضلون حفل زفاف بسيط قناة النهار 06 جويلية الطفل ماثيو هيل: أحب الجزائر والجزائريين وبلادي المفضلة هي الجزائر قناة النهار 27 جوان النهار في منزل صاحبة أعلى معدل في شهادة التعليم المتوسط بالمسيلة التلميذة مرام رجم بمعدل 19/62 قناة النهار 26 جوان عميد مسجد باريس: محرز رمز الكرة الجزائرية قناة النهار 28 جوان الملاكم "أسامة مرجان" يفوز على البوسني رحيمتش قناة النهار 29 جوان كوثر وعلال : استقبلونا بالبارود والبكية جاتني..تحيا وهران وتحيا ناسها قناة النهار 22 جوان