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جلول حجيمي: محمد عيسى منحنا ضمانات حقيقية لتلبية مطالبنا

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جلول حجيمي: محمد عيسى منحنا ضمانات حقيقية لتلبية مطالبنا
بقلم نسرين محفوف

أكد رئيس التنسيقية الوطنية لنقابة الائمة ومستخدمي قطاع الشؤون الدينية، جلول حجيمي، أن وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، قد منحهم ضمانات حقيقية، لتلبية مطالبها.

وصرح، اليوم الأربعاء، للنهار، أن التنسيقية، رأت الضمانات، في الطاقم الذي أعده محمد عيسى، من أجل النظر، في مطالبهم، مؤكدا في السياق، جاهزيتهم لحوار جاد وبناء.

وأشار أن الوزير-من خلال حديثه- أبدى التزاما حقيقيا وجديا، لتذليل العقبات، أمام الأئمة.

من جانب آخر، أكد جلول حجيمي، أن التنسيقية لم تخرج عن إطار القانون في مطالبها، موضحا أنها مطالب موضوعية وهادئة ومقبولة.

وأكد بالقول ” لم نخرج عن القانون في مطالبنا، نحن لا نزيد ولا نتزايد على الوزارة”.


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