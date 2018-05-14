جلول حجيمي: مطالب نقابة الأئمة مشروعة

صرح جلول حجيمي رئيس نقابة الأئمة الجزائريين، أن النقابة رفعت جملة من المطالب المشروعة إلى الوزارة الوصية لكنها لم تجسد لحد اليوم.

وأضاف أنهم أصحاب خط وطني أصيل معتدل ولهم حقوق مشروعة ومن حقهم المطالبة بها لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

قائلا، أنه تم عقد لقاء مع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال للنظر فيها بعد أن تم إستقبالهم في إطار ودي أخوي.

مشددا أنهم يرفضون الخروج إلى الشارع.

وأشار أن التمثيل النقابي الثاني ليس في اطار قانوني، وهو غير معترف به وأن نقابتهم تابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين.

مذكرا أن نقابتهم معترف بها لدى السلطات العمومية، وأن الصراع الذي يتحدث عنه الوزير صراع وهمي لا أساس له من الصحة.

وإستغرب رفض وزير القطاع محمد عيسى، إستقبالهم لحد اليوم، ودعا للتوصل الى إجراءات ملموسة في المطالب المرفوعة.