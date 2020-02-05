جلول حجيمي يتهم أمين عام “ليجيتيا” ووزارة الشؤون الدينية بتدبير محاولة انقلابية داخل نقابة الأئمة

إتهمت النقابة الوطنية للأئمة، أمين عام “ليجيتيا” ووزارة الشؤون الدينية بتدبير محاولة انقلابية داخل نقابة.

وقالت النقابة في بيان توضيحي لها اليوم، أن الأمين العام للمركزي النقابية سليم لبطاشة أغلق ابواب المركزية في وجه النقابة في وقت سابق، لمنعها من الاجتماع التحضيري لمؤتمر الفدرالية الوطنية للأئمة وموضفي الشؤون الدينية.

واردفت نقابة حجيمي في بيانها أن لبطاشة عامل أعضاء اللجنة التحضيرية بأسلوب استفزازي غير حضاري، وقالت ان هذا التصرف ينم عن الوضعية الخطيرة و ظلم أكبر، واعتبرته تصرفا لامسؤولا وغير حضاري.

وقالت النقابة انه تم اليوم أيضا بالمعهد الوطني للبحوث والدراسات النقابية بالعاشور لقاء وطني نقابي للأئمة دون الامين العام وأمناء الولايات تحت رعاية الامين العام للإتحاد.

واضافت أن الإجتماع الذي حضره اشخاص لا علاقة لهم بالمنظمة، تم بإيغاز من وزارة الشؤون الدينية غير قانوني.