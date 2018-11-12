جلول عن منع النقاب: يجب منع أيضا التنّورات القصيرة والسّراويل الممزّقة

أكد جلول حجيمي، أنّ النّقاب حرية شخصية، تعود للمرأة، والإنسان حر فيما يأكل ويشرب ويلبس.

وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة الجزائريين، حجيمي، في اتصال هاتفي للنهار، أن في بعض المناطق، يعتبرون النقاب و”العجار” عادة محكمة، مشيرا إلى أن الموضوع كان يجب معالجته بطريقة كافية.

وقال حجيمي، إن بهذا القرار، الإمرأة المنقبة منذ 25 سنة وهي تعمل في منصب معيّن، ويأتي صاحب العمل يفرض عليها نزعه أو فصلها.

وأضاف المتحدث، أن الجزائر ليست بحاجة لمثل هذه التعقيدات، ” فلا يمكن جعل نظرة الناس للدولة على أنها ضد الدين، وهذا لا يخدمها”.

وتساءل جلول حجيمي، “لماذا لا يتم منع أيضا التنورات القصيرة، والسراويل الممزقة والعري”، مبرزا ” نريد أن نعالج قضايانا معالجة هادئة بعيدة عن كل تعريف “.

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