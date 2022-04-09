جليط: “فوزنا على شلغوم العيد أحسن تحضير لمباراة شباب بلوزداد”

اعتبر مساعد مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جليط، بأن فوزهم أمام شلغوم العيد، هو أحسن تحضير لمباراتهم المقبلة أمام شباب بلوزداد.

وصرح جليط، عقب الفوز أمام شلغوم العيد: “شلغوم العيد تنقل بالرديف، وعانى كثيرا من مشقة السفر، وهم مشكورين على مجهودهم”.

كما أضاف: “بعد تسجيلنا للهدف الأول، الأمور أصبحت أكثر سهولة بالنسبة لنا، وتمكنا من مضاعفة الفارق وتحقيق الفوز”.

وتابع مصطفى جليط: “الفوز أمام شلغوم العيد، كان تحضيرا لمباراتنا المقبلة والصعبة، التي تنتظرنا أمام شباب بلوزداد”.

يذكر أن شبيبة الساورة، اعتلى المركز الثاني لترتيب البطولة بعد فوزهم أمس الجمعة بخماسية كاملة، أمام هلال شلغوم العيد.