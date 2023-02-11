جليط: “كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل من التعادل أمام المولودية”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جليط، بأن فريقه ضيّع على نفسه الفوز في مواجهة مولودية الجزائر.
وصرح جليط، لتلفزيون “النهار”: “كان بمقدورنا تحقيق نتيجة أفضل من التعادل امام مولودية الجزائر”.
كما أضاف: “اللاعبون قدموا ما عليهم، وكنا نتوقع صعوبة هذه المباراة، حيث لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا في النتيجة”.
وتابع مصطفى جاليط: “التعادل يبقى نتيجة مرضية، وتسمح لنا بالتحضير لمباراتنا المقبلة أمام سطيف بمعنويات جيدة”.
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