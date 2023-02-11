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الرياضة

جليط: “كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل من التعادل أمام المولودية”

بقلم كريم تيغرمت
جليط: “كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل من التعادل أمام المولودية”
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اعتبر مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جليط، بأن فريقه ضيّع على نفسه الفوز في مواجهة مولودية الجزائر.

وصرح جليط، لتلفزيون “النهار”: “كان بمقدورنا تحقيق نتيجة أفضل من التعادل امام مولودية الجزائر”.

كما أضاف: “اللاعبون قدموا ما عليهم، وكنا نتوقع صعوبة هذه المباراة، حيث لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا في النتيجة”.

وتابع مصطفى جاليط: “التعادل يبقى نتيجة مرضية، وتسمح لنا بالتحضير لمباراتنا المقبلة أمام سطيف بمعنويات جيدة”.

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