جليط: “كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل من التعادل أمام المولودية”

اعتبر مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جليط، بأن فريقه ضيّع على نفسه الفوز في مواجهة مولودية الجزائر.

وصرح جليط، لتلفزيون “النهار”: “كان بمقدورنا تحقيق نتيجة أفضل من التعادل امام مولودية الجزائر”.

كما أضاف: “اللاعبون قدموا ما عليهم، وكنا نتوقع صعوبة هذه المباراة، حيث لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا في النتيجة”.

وتابع مصطفى جاليط: “التعادل يبقى نتيجة مرضية، وتسمح لنا بالتحضير لمباراتنا المقبلة أمام سطيف بمعنويات جيدة”.