جليل باليرمو يكتسح التوندونس بديو خيالي مع النجم بعزيز

أطلق الفنان الجزائري الشاب، جليل باليرمو، أغنية جديدة على قناته بموقع الفيديوهات اليوتيوب، جمعته مع النجم “بعزيز”.

وبمجرد إطلاقها، لاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، بكلماتها وألحانها والأداء الإبداعي للنجمين الجزائريين.

وتحمل الأغنية عنوان “يولي لامان”، والفيديو كليب من إخراج المبدع إبراهيم حديد.

هذا وحصدت الأغنية أزيد من مليون و200 ألف مشاهدة على موقع اليوتيوب، بعد ساعات فقط من إطلاقها محتلة المرتبة الثانية في “التوندونس” الجزائري.

ويواصل الفنان الجزائري الشاب، “جليل باليرمو“، تألقه على الساحة الفنية الجزائرية مؤخرا، بسلسلة من الأغاني والتي لاقت رواجا كبيرا في أوساط الشباب.

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