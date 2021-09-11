جليل باليرمو يواصل التألق ويتصدر التوندونس بأحدث أغانيه

يواصل الفنان الجزائري الشاب، “جليل باليرمو“، تألقه على الساحة الفنية الجزائرية مؤخرا، بسلسلة من الأغاني والتي لاقت رواجا كبيرا في أوساط الشباب.

وأطلق الفنان قبل يومين، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب على قناته بموقع الفيديوهات اليوتيوب.

وتحمل الأغنية عنوان “El Danger” ، وأخرج الفيديو كليب والذي لاقى إعجاب الجمهور، المخرج الشاب إبراهيم حديد.

وحصلت الأغنية على أزيد من 3 ملايين مشاهدة بعد يومين من إطلاقها كما أنها تحتل المرتبة الأولى في التوندونس الجزائري على موقع يوتيوب.

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