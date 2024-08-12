جمارك: أكثر من 500 عملية حجز في إطار مكافحة التهريب

قامت مصالح الجمارك الجزائرية في إطار مكافحة التهريب بأكثر من 500 عملية حجز عبر كامل التراب الوطني. خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2024. أسفرت عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر بأزيد من 6.207 مليار دج.

وحسبما أفادت به “وأج” وفقا لبيانات الجمارك، فقد تم خلال الفترة بين 1 جانفي و31 جويلية الماضي. القيام بـ 536 عملية أسفرت عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر بأزيد من 6.207 مليار دج. بينما تجاوزت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الإقتصادية 61.522 مليار دج.

وجاءت هذه النتائج على إثر تدخلات الجمارك عبر كامل الإقليم الجمركي، بما في ذلك المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية.

وعن طبيعة المحجوزات، أوضحت المديرية العامة للجمارك أنها تتمثل أساسا في المخدرات والمهلوسات. التبغ والسجائر، الوقود، المفرقعات، المشروبات الكحولية، العملات الأجنبية. الأسلحة والذخيرة، المواد الغذائية، بما في ذلك المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، وكذا المركبات.

ففيما يتعلق بالمهلوسات والمخدرات، حجزت الجمارك خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية. 3.24 طن من الكيف المعالج وأكثر من 4.234 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة. وكذا 132.3 كغ من الكوكايين، إضافة إلى ما يقارب 7 كغ من مخدر “البانغو”.

وبالنسبة للتبغ والمنتجات التبغية والمشروبات الكحولية، تظهر الحصيلة أنه تم حجز 613276 علبة من السجائر وأكثر من 11647 كغ من التبغ. وكذا ما يزيد عن 13194 لتر من المشروبات الكحولية.