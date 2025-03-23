جمارك.. إحباط تهريب سلع معتبرة بميناء بجاية

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء بجاية، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببجاية. من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من البضائع ذات الطابع التجاري.

العملية جاءت في إطار جهود الجمارك الجزائرية لتعزيز الرقابة على الحركة الحدودية للمسافرين. حيث وبعد معالجة جمركية لباخرة قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي. تم حجز 140 هاتفا نقالا، 56 جهاز حاسوب محمول، 115 شاحن هاتف نقال، 690 علبة سجائر من علامات مختلفة. كانت مخبأة بإحكام داخل عجلة سيارة أحد المسافرين

البضاعة المحجوزة كانت ضمن أمتعة وأغراض شخصية لثلاثة مسافرين على متن سياراتهم الخاصة.

كما تم حجز البضاعة وتحرير ملف منازعة ضد المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وحسب بيان للجمارك، فإن العملية مرة أخرى اليقظة العالية والجاهزية المستمرة لأعوان الجمارك الجزائرية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، مع الحرص على التطبيق الصارم للتشريع والتنظيم الجمركيين، حمايةً للاقتصاد الوطني وأمن المواطنين.