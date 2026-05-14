جمارك.. إحباط تهريب كمية معتبرة من “الخمر” بالنعامة

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالنعامة. من إحباط كمية من المشروبات الكحولية بمختلف الأحجام تُقدر بـ 1008 وحدة.

العملية جاءت في إطار المهام الميدانية المتواصلة للفرق الجمركية العملياتية. حيث تم حجز مركبتين تم استعمالهما في عملية التهريب. مع توقيف مخالفين وتقديمهما إلى الجهات القضائية المختصة.

وتندرج هذه العملية في إطار الدور الحمائي الذي تضطلع به الجمارك الجزائرية في مكافحة مختلف أشكال التهريب وحماية الصحة العمومية.

