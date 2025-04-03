جمارك.. إحباط تهريب 2500 علبة شكولاطة ومواد غذائية بميناء الجزائر

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية بالمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء الجزائر. من إحباط محاولة تهريب بعض المواذ الغذائية والمشروبات.

وتمثلت المحجوزات حسب بيان للمديرية العامة للجمارك في 2500 علبة شكولاطة من نوع “Lindt”. بالإضافة كذلك إلى 550 علبة حليب “noix de coco” و 150 قارورة “sauce de soja. ناهيك عن 9 قارورات من المشروبات الروحيّة، 170 علبة خل الأرز. وذلك أثناء المعالجة الجمركية لباخرة أجنبية قادمة من ميناء مرسيليا.

وأضافت ذات المصالح، أن هذه العملية تؤكد يقضة وجاهزية أعوان الجمارك في مكافحة التهريب وحماية الإقتصاد الوطني.

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