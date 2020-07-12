جمارك.. إحباط عملية استيراد 152 خرطوشة سجائر ومعسّل فاخر في تبسة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك في بئر العاتر بتبسة من إحباط عملية استيراد بضاعة محظورة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل.

وتمّت هذه العملية من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك في بئر العاتر بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعقلة المالحة والفصيلة الثالثة للأمن والتدخل في بئر العاتر ليلة يوم 9 جويلية الجاري.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، فإن البضاعة المحجوزة تمثلت في 132 خرطوشة سجائر من نوع “بزنس روايال” و 20 خرطوشة معسّل من نوع فاخر، أين كانت هذه البضائع محمّلة على متن سيارة سياحية.

معين تيت