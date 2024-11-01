جمارك.. إطلاق وحدات النظام المعلوماتي الجديد الخاصة بالمسافرين

أعلنت المديرية العام للجمارك، في بيان لها اليوم، إطلاقها وحدات النظام المعلوماتي الجديد الخاصة بالمسافرين.

وأوضحت المديرية، في بيانها، أن الأمر يتعلق باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة.

وبمناسبة مراسم إحياء فعاليات الذكرى الـ70 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المظفرة، الموسومة بشعار “نوفمبر المجيد.. وفاء وتجديد”، أشرف اللواء عبد الحفيظ بخوش على إطلاق وحدات النظام المعلوماتي الجديد.

وتُعد هذه المحطة التاريخية الرمز “سانحة اغتنمتها المديرية العامة للجمارك لإطلاق وحدات النظام المعلوماتي الجديد الخاصة بالمسافرين والمتعلقة باستصدار سندات العبور لدى الجمارك للمركبات. وكذا التصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، وهذا من ضمن جملة الخدمات الرقمية التي يوفرها هذا النظام”.

وأضاف البيان أنه بمناسبة عيد الثورة تم إصدار “ميثاق المرتفق” والنسخة المحيّنة من “دليل المصدر” باللغات الثلاث، العربية، الإنجليزية والفرنسية. مع إمكانية تحميلها مباشرة من الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك.