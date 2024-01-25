جمارك.. إنشاء نظام تسيير قائم على التخطيط وتقييم تحقيق الأهداف

قال المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن الجمارك الجزائرية تسعى إلى تقوية أواصر التعاون المتبادل مع مختلف الأطراف الفاعلة في مجال تأطير التجارة الخارجية. والمراقبة الحدودية لحركة البضائع في سبيل حماية الإقتصاد الوطني. من كافة أشكال الغش والتهريب والجرائم العابرة للحدود.

وأضاف اللواء بخوش خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للجمارك. أنه تم إبرام عدّة إتفاقيات و توقيع بروتوكلات تعاون تعنى بشتّى التخصّصات ذات الإهتمام المشترك. لاسيما في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والتكوين وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما أكد اللواء أن الجمارك الجزائرية في سبيل تعزيز هذا التعاون المؤسساتي. تسعى إلى تحيين بعض الإتفاقيات. بما تقتضيه التغيرات والتطورات الراهنة. وتوسيع رقعة علاقاتها التشاركية من خلال إقامة روابط جديدة متينة برؤى موجّهة. تيسّر لها مواكبة المتغيرات الإقتصادية التي تقتضي تلاحم الجهود وتكاتفها. الأمر الذي يشكّل ركيزة لبناء خطط إستباقية مبنية على إستراتيجية محكمة لتسيير المخاطر. تأمين الحدود الوطنية وترقية التجارة الخارجية.

كما أوضح في سياق ذي صلة، أن الجمارك الجزائرية وضعت حيز الخدمة لنظام معلوماتي يكرّس مسعى تسهيل وتأمين بيانات التجارة الخارجية. بما يضمنه من تفعيل آليات الرقابة الناجعة لمكافحة الغش والتهرب الجبائي. بالموازاة وإرساء آليات الشفافية وتبسيط إجراءات الجمركة الرامية لتقليص الوقت والتكاليف الخاصة بها. وهو نظام معلوماتي جديد استفادت منه مصالح الجمارك. في إطار رقمنة أجهزة الدولة.

وأكد اللواء بخوش أن الجمارك الجزائرية اليوم تنطلق نحو مستقبل سيشهد تحولات إستراتيجية هامّة. تسعى نحو أهداف مبنية على مبادئ التشييد والمواءمة والتخطيط الاستباقي. لاسيما من خلال إنشاء نظام تسيير قائم على التخطيط وتقييم تحقيق الأهداف. باستخدام مؤشرات قياس الأداء مبنية على أساس معايير الكفاءة والنجاعة.

وأشار اللواء بخوش إلى أن الجزائر تطمح بأن تكون قطبا إقليميا في التكوين الجمركي. خصوصا مع تزايد إهتمام عديد الدول الشقيقة والصديقة العربية منها والإفريقية. بتكوين أعوانها في الجزائر التي ليست حديثة عهد بتكوين عديد الأعوان. والضباط الأجانب في مختلف المدارس الجمركية.