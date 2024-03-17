جمارك إن ڤزام تحبط محاولة تهريب 4425 كلغ من السكر

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بإن ڤزام، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من إحباط محاولة تهريب شحنات من السكر قدرت بـ 177 كيسا بوزن 25 كلغ للكيس الواحد.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بإن ڤزام. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، في عمليتين متفرقتين بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنات من السكر قدرت ب 177 كيسا بوزن 25 كلغ للكيس الواحد، حيث قدرت الكمية الإجمالية المحجوزة بـ 4425 كلغ.

كما تم حجز ثلاث مركبات رباعية الدفع استعملت في التهريب وتوقيف ستة أشخاص أحدهم من جنسية أجنبية، حسب البيان نفسه.

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