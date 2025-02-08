جمارك الأغواط تحبط محاولتي تهريب ضخمتين للمؤثرات العقلية

تمكنت الفرق الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، من توجيه ضربة قوية لشبكات تهريب المؤثرات العقلية، عبر عمليتين نوعيتين أسفرتا عن حجز كميات ضخمة من الأقراص المهلوسة وتوقيف عدد من المتورطين.

ففي العملية الأولى، وبناءً على عمل ميداني مشترك بين الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط وأفراد المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي بالجلفة. تم ضبط 40,110 كبسولة من دواء بريغبالين بتركيز 300 ملغ، داخل سيارة سياحية استُخدمت في التهريب. وأسفرت العملية عن توقيف شخصين تم تقديمهما إلى الجهات القضائية المختصة.

أما العملية الثانية، فقد نجح أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة، في إحباط محاولة تهريب 1,348 قرص من نفس الدواء، والتي كانت مخبأة داخل سيارة سياحية.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف أربعة أشخاص، تم تحويلهم إلى العدالة، مع مصادرة البضاعة المحظورة ووسيلة النقل.