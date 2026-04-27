جمارك الأغواط تحجز أزيد من 24 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الجمارك، عبر أربع (04) عمليات متفرقة بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، من حجز ما مجموعه 24510 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأفاد بيان لمصالح الجمارك، أن هذه العمليات نفذت من طرف أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب. بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، إلى جانب فرق جمركية تابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالجلفة. وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، حيث تم ضبط الكميات المحجوزة على متن مركبات سياحية.

كما أسفرت هذه العمليات عن حجز وسائل النقل المستعملة وتوقيف المشتبه فيهم. مع إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

