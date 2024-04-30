جمارك الأغواط تحجز أزيد من 48 ألف قرص صاروخ

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالأغواط من حجز 48600 قرصا مهلوسا من نوع بريغا بالين 300 ملغ مع توقيف شخص وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وحسب بيان مصالح الجمارك، فإن الكمية المحجوزة من المهلوسات كانت مخبأة بإحكام داخل هيكل سيارة نفعية استعملت في نقل و تهريب البضاعة المحظورة.

العملية المحققة تكرس جاهزية ويقظة أعوان الجمارك الجزائرية في إطار ممارسة المهام الحمانية المنوطة بالجهاز

خاصة المتعلقة بمكافحة تهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.