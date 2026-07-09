جمارك الأغواط تحجز أكثر من 14 ألف قرص “بريغابالين”

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع أفراد فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة لأمن ولاية الأغواط. من إحباط محاولة نقل كمية من المؤثرات العقلية كانت مخبأة على متن سيارة سياحية، وذلك في إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط.

وأسفرت العملية عن حجز 14.400 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. توقيف شخص وإحالته على الجهات القضائية المختصة. حجز السيارة السياحية المستعملة في نقل هذه السموم.

العملية جاءت في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لمصالح الجمارك الجزائرية الرامية إلى مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. لا سيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

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