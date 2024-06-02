جمارك الأغواط تحجز 11 ألف كبسولة مهلوسة

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، من حجز 11160 كبسولة مهلوسة من نوع بريفا بالين 300 ملغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، أسفرت العملية أيضا عن حجز سيارة سياحية وأخرى نفعية. مع توقيف 4 أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وتكرس الحصيلة المحققة يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم الدائم في مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما تهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.