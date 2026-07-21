جمارك الأغواط تحجز 14531 قرصًا مهلوسًا

تمكن أعوان كل من الفرقة المتعددة المهام ببريزينة، والفرقة المتعددة المهام بالبيض، والفرقة المتنقلة للجمارك بالجلفة. والفرقة المتعددة المهام بقطارة، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التابعة لأمن ولاية الجلفة وعناصر الدرك الوطني بقطارة. من تنفيذ أربع 4 عمليات نوعية.

وأسفرت هذه العمليات عن حجز 14531 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ. توقيف 07 أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. حجز مركبتين سياحيتين، حافلة، ودراجة نارية استعملت في نقل هذه السموم.

وتؤكد هذه النتائج مواصلة مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، جهودها للتصدي لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.