جمارك الأغواط تحجز 2070 قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بالأغواط من حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 2070 قرص من نوع بريقابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تم حجز 2070 قرص من نوع بريقابالين 300 ملغ على متن سيارة سياحية. كما أسفرت العملية عن حجز وسيلة النقل المستعملة وتوقيف المتهمين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

