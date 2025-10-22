جمارك الأغواط تحجز 2750 خرطوشة سجائر أجنبية

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط، التابعة لإقليم المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، من خلال عمل ميداني من حجز 2750 خرطوشة من السجائر الأجنبية.

وأوضحت المصالح في بيان لها، أن العملية نُفذت بنجاح وأسفرت أيضاً عن توقيف شخص مشتبه فيه. وحجز شاحنة استُعملت في التهريب.

كما أشارت أن هذه العملية تندرج في إطار الدور الحمائي الذي تضطلع به الجمارك الجزائرية. لاسيما في مجال مكافحة مختلف أشكال التهريب حفاظاً على الاقتصاد الوطني.

