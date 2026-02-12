جمارك الأغواط توقف شخصا بحوزته قرابة 13 ألف قرص بريغابالين

تمكن اعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالاغواط ، بالتنسيق مع افراد مصلحة مكافحة الاتجار الغير مشروع للمخدرات. التابعة لمصالح الامن بالاغواط من حجز كمية من الاقراص المهلوسة

العملية جاءت في سياق النشاط الميداني الحثيث والمتواصل للفرق الجمركية العملياتية، حيث تم حجز 12930قرص من نوع بريقابالين 300 ملغ على متن سيارة سياحية .وأسفرت العملية عن حجز وسيلة النقل المستعملة وتوقيف المتهم.

