جمارك الجلفة تحجز قرابة 9 آلاف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة بالجلفة والفرقة المتعددة المهام بعين وسارة التابعتين لإقليم اختصاص مفتشية أقسام الجمارك بالجلفة، وبالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 8955 قرص من نوع “بريغابالين” 300 ملغ.

وأوضحت مصالح الجمارك، أن كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة كانت مخبأة على متن سيارة سياحية.

مشيرة أن العملية أسفرت عن حجز وسيلة النقل وتوقيف المتهم مع إحالته على الجهات القضائية المختصة.

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