جمارك الشلف تحجز 50 كلغ من الكيف

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب في الشلف، من خلال عملها الميداني وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني من حجز كمية من المخدرات.

وحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، تقدر كمية المحجوزات، ب 50 كلغ من مادة الكيف المعالج

كما تم العثور على هذه الكمية مخبأة بإحكام داخل سيارتين سياحيتين. على مستوى الطريق السيار شرق غرب بضواحي وادي الفضة.

وحسب ذات البيان، فإن ذات المصالح قد تمكنت من توقيف شخصين في هذه العملية النوعية. قبل إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

كما تم خلال هذه العملية، حجز 30 قرص مهلوس، حسب ذات البيان.

الشلف: تخصيص مشروع ضخم لتأمين محيط السقي الفلاحي في 4 بلديات

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الموارد المائية لولاية الشلف. بأنه قد تم تخصيص مشروع ضخم يتشكل من حوضين مائيين. الأول بسعة 18 ألف متر مكعب والثاني بسعة 20 ألف متر مكعب. على أن يتم تزويدهما بالمياه من سد وادي الفضة عبر قنوات دفع بقطر 1500 مم.

كما يهدف هذا المشروع الذي يوجد قيد الإنجاز حسب مصادر النهار أونلاين. إلى تأمين السقي الفلاحي على مستوى محيط السهل الأوسط بولاية الشلف. حيث من المنتظر أن يقوم الحوض الثاني بتزويد مساحة فلاحية تقارب 3 ألاف هكتار في 4 بلديات.

كما أشارت مصادرنا إلى أن المشروع المذكور، من شأنه ضمان توفر مياه السقي للفلاحين. من خلال تغطية مساحة تقدر ب 1600 هكتار ببلدية وادي أسلي. وما مساحته 564 هكتار ببلدية أم الدروع. إلى جانب تغطية مساحة تقدر ب 150 هكتار ببلدية أولاد عباس فضلا عن مساحة تقدر ب 476 هكتار ببلدية الشلف.

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