جمارك المسيلة تحجز 15 ألف قرص “بريغابالين” مخبأة داخل تجاويف سيارة

تمكن أفراد الفرقة متعددة المهام بالمسيلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف. من إحباط عملية تهريب 14.940 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. كانت مخبأة داخل تجاويف وأجزاء بالهيكل السفلي لمركبة نفعية.

العملية جاءت في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لمكافحة التهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تم على إثر ذلك حجز البضاعة المحظورة وكذا وسيلة النقل المستعملة. مع توقيف المتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد هذه العملية فطنة ويقظة آفراد الجمارك وتجندهم الدائم واللامشروط في التصدي لجرائم التهريب وحماية أمن وصحة المجتمع.

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