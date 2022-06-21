جمارك المطار توقف تاجرا بصدد تهريب 2500 دولار كندي و4000 أورو إلى تركيا

أوقفت مصالح الجمارك لدى مطار هواري بومدين الدولي، تاجر في العقد الثالث من العمر. متلبسا بتهريب مبالغ مالية متفاوتة بالعملة الصعبة، خلال سفريته المبرمجة إلى دولة تركيا.

بحيث مكنت العملية بعد اخضاع المتهم للتفتيش الروتيني بالمطار مبلغ 14.500 الف دولار كندي. منها 2500 دولار غير مصرح بها، كما تم العثور على مبلغ آخر قيمته 4000 أورو. فتم حجز المبلغين الماليين واحالة المتهم للتحقيق الداخلي بالمطار.

وخلل مثول المتهم ” ز.منير ” أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء وفقا لاجراءات المثول الفوري. بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. اعترف بحيازته للمبالغ المالية محل الحجز منذ الوهلة الأولى. مصرحا بأنه تاجر وكان بصدد السفر إلى العاصمة اسطنبول، لقضاء بعض حاجاته المتعلقة بنشاطه.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المخالفة.

طالع أيضا:

تقديم رجال شرطة بمطار هواري بومدين في حادثة وفاة شابين في الطائرة أمام وكيل الجمهورية