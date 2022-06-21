جمارك المطار توقف تاجرا بصدد تهريب 2500 دولار كندي و4000 أورو إلى تركيا
أوقفت مصالح الجمارك لدى مطار هواري بومدين الدولي، تاجر في العقد الثالث من العمر. متلبسا بتهريب مبالغ مالية متفاوتة بالعملة الصعبة، خلال سفريته المبرمجة إلى دولة تركيا.
بحيث مكنت العملية بعد اخضاع المتهم للتفتيش الروتيني بالمطار مبلغ 14.500 الف دولار كندي. منها 2500 دولار غير مصرح بها، كما تم العثور على مبلغ آخر قيمته 4000 أورو. فتم حجز المبلغين الماليين واحالة المتهم للتحقيق الداخلي بالمطار.
وخلل مثول المتهم ” ز.منير ” أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء وفقا لاجراءات المثول الفوري. بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. اعترف بحيازته للمبالغ المالية محل الحجز منذ الوهلة الأولى. مصرحا بأنه تاجر وكان بصدد السفر إلى العاصمة اسطنبول، لقضاء بعض حاجاته المتعلقة بنشاطه.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المخالفة.
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تقديم رجال شرطة بمطار هواري بومدين في حادثة وفاة شابين في الطائرة أمام وكيل الجمهورية
قدمت مصالح الأمن للمقاطعة الشرقية بباب الزوار اليوم الأحد 4 مشتبه فيهم يزوالون عملهم في مطار هواري بومدين الدولي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، للتحقيق معهم حول حادثة وفاة شابين في أحد اجزاء طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
وحسب مصادر النهار فإن المشتبه فيهم، يتواجد بينهم ضابط شرطة، بينما باقي المتهمين فهم أعوان أمن بالمطار وجه لهم الاتهام في أعقاب التحريات التي باشرتها ذات المصالح في القضية، بأمر من نيابة المحكمة، والتي أسفرت عن توقيف 6 متهمين، تم إيداع 4 منهم رهن الحبس المؤقت ، الاسبوع الفارط بأمر من قاضي التحقيق، فيما تم وضع متهمين إثنين تحت نظام الرقابة القضائية.
ويواجه المشتبه فيهم الاربع تهمة الإهمال الخطير المؤدي إلى وفاة شخصين، أمام وكيل الجمهورية إلى حين احالتهم أمام قاضي التحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق.