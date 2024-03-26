جمارك المطار توقف مسافر مقيم بالامارات متلبسا باخفاء 8500 دولار بين أمتعته 

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف المخالفة المرتكبة. في حق مسافر حامل للجنسية الجزائرية الامارتية مقيم بدبي. الذي توقيفه متلبسا باخراج مبلغ مالي من العملة الصعبة ، يقدر ب8500 دولار و9000 اورو وهو بصدد السفر الى الخارج مقر اقامته بدولة الامارات العربية المتحدة.

ولدى احالة المتهم للتحقيق بأن المبلغ الذي ضبط بحوزته بتاريخ الوقائع وضعه متاعه بعدما صرح به بالبنك. كما انه يحوز على سند بنكي تم اخفاؤه عمدا من بغرض توريطه .

كما أكد المتهم بأنه مقيم بدولة الامارات العربية وحامل للجنسية الامارتية والجزائرية والقانون يسمح له حيازة المبلغ بعد التصريح به.

من جهته الدفاع طالب باجراء تحقيق تكميلي بغرض استعادة السند البنكي الذي تم اخفاؤه لحظة توقيف موكله من طرف فرقة الجمارك، ملتمسا اقصى ظروف التخفيف احتياطيا.

ياسمينة دهيمي